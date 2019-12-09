СМИ: Киевский суд перенес рассмотрение апелляции Януковича на 2020 год

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник украинский "5 канал".

Суд обосновал свое решение о переносе рассмотрения недостатком времени и большим числом защитников Януковича, выступления которых следует заслушать. Следующие заседания пройдут 13 и 20 января, а также 3 февраля 2020 года.

Адвокаты Януковича заявили, что сторона обвинения не подавала в суд обращение о том, чтобы заслушать показания их подзащитного по видеосвязи.

В конце сентября адвокаты Януковича сообщили, что он не сможет присутствовать на заседании по его делу 18 октября из-за риска для жизни. Ранее суд не разрешил экс-президенту участвовать в рассмотрении его дела в режиме видеоконференции. В свою очередь защита Януковича заявила, что работает над тем, чтобы бывший глава государства смог безопасно вернуться на Украину и сесть в тюрьму.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением, и обжаловали приговор.