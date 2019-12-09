{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Киевский суд перенес рассмотрение апелляции Януковича на 2020 год

Суд обосновал свое решение о переносе рассмотрения недостатком времени и большим числом защитников экс-президента Украины

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 2020 год рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом сообщил в понедельник украинский "5 канал".

Суд обосновал свое решение о переносе рассмотрения недостатком времени и большим числом защитников Януковича, выступления которых следует заслушать. Следующие заседания пройдут 13 и 20 января, а также 3 февраля 2020 года.

Адвокаты Януковича заявили, что сторона обвинения не подавала в суд обращение о том, чтобы заслушать показания их подзащитного по видеосвязи.

В конце сентября адвокаты Януковича сообщили, что он не сможет присутствовать на заседании по его делу 18 октября из-за риска для жизни. Ранее суд не разрешил экс-президенту участвовать в рассмотрении его дела в режиме видеоконференции. В свою очередь защита Януковича заявила, что работает над тем, чтобы бывший глава государства смог безопасно вернуться на Украину и сесть в тюрьму.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением, и обжаловали приговор.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Зеленский: Украина никогда не согласится на федерализацию и не уступит свои территории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС