СМИ: министра финансов Кувейта утвердили новым генсеком ССАГПЗ

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Кувейта Наиф Фалах аль-Хаджраф утвержден в понедельник новым генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Его кандидатура была единогласно одобрена на состоявшемся в понедельник в Эр-Рияде министерском совещании шести входящих в региональную организацию государств - Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Катар на встрече глав МИД представлял госминистр по иностранным делам Султан бен Саад аль-Мурайхи. Наиф аль-Хаджраф вступит в должность в апреле 2020 года, когда истекут полномочия нынешнего генсека ССАГПЗ Абдель Латифа бен Рашида аз-Зайяни, представителя Бахрейна.

Во вторник в Эр-Рияде пройдет юбилейный 40-й саммит ССАГПЗ. Эта встреча на высшем уровне станет уже третьей с момента неурегулированного до сих пор дипломатического кризиса между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и присоединившимся к ним Египтом с одной стороны и Катаром с другой.

Как и год назад, главной интригой встречи остается уровень участия Катара. Хозяин саммита саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд второй раз приглашает на него катарского эмира шейха Тамима бен Хамаду Аль Тани, несмотря на продолжающийся более двух лет кризис между странами. В 2018 на проходившую также в Эр-Рияде 9 декабря 39-ю встречу в верхах он не поехал, отправив вместо себя госминистра по иностранным делам.

Лидеры ССАГПЗ планируют обсудить вопросы расширения сотрудничества и интеграции в политической, оборонной, социальной и экономической областях, ситуацию в зоне Персидского залива после атак на танкеры и саудовские нефтяные объекты, обстановку в Сирии, Йемене, Ливии, Ираке, палестинский вопрос, а также угрозы со стороны Ирана и влияние происходящих в регионе событий на безопасность и стабильности аравийский монархий.

В этом году проведение ежегодного саммита было изначально запланировано в ОАЭ. Однако 1 декабря аз-Зайяни объявил о его переносе в Эр-Рияд без объяснения причин.