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Асад заявил, что вмешательство РФ помогло восстановить баланс сил в сирийском конфликте

По словам президента республики, принципы политики Москвы по отношению к Дамаску "предельно ясны"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Поддержка со стороны России была оказана Сирии во имя защиты международной законности и помогла восстановить баланс сил. Об этом заявил президент республики Башар Асад в интервью итальянской службе новостей Rainews24, текст которого распространило в понедельник агентство SANA.

"Вмешательство США, Запада и Турции имело негативные последствия для Сирии в отличие от той роли, которую сыграла Россия, восстановив баланс сил в конфликте", - подчеркнул Асад. По его словам, принципы российской политики по отношению к Сирии "предельно ясны и сводятся к поддержке ее суверенитета и территориальной целостности".

Касаясь присутствия турецких войск и их вторжения на север Сирии, Асад отметил, что "все сделки, заключенные сейчас с Анкарой, не являются окончательными и носят кратковременный характер". "В длительной перспективе турецкие войска должны покинуть сирийскую территорию, в этом нет никакого сомнения", - сказал он.

Асад признался, что будет испытывать "скорее отвращение, чем гордость", если ему придется вступить в контакты с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Однако, при этом он отметил, что его работа как президента состоит "в служении интересам Сирии".

Как сообщило ранее агентство SANA, выход в эфир в Италии интервью Асада был задержан по неизвестным причинам. В Дамаске утверждают, что подобный подход свидетельствует "о стремлении Запада замалчивать правду о том, что на самом деле происходит в Сирии".

Телеканал Al Mayadeen, в свою очередь передал, что в понедельник, когда видеозапись интервью Асада появилась в социальных сетях, без объяснения причин был заблокирован аккаунт канцелярии президента Сирии в Twitter.

Санкции Запада

Послевоенная реконструкция в Сирии идет медленными темпами из-за санкций, наложенных США и Евросоюзом на Дамаск, отметил Асад. "Сирийские бизнесмены по всему миру, и не только сирийские, готовы инвестировать средства в восстановление нашей экономики, однако им мешают сделать это введенные Западом санкции", - подчеркнул Асад.

По его словам, у Сирии есть необходимые источники финансирования для проведения послевоенной реконструкции. "Иностранные компании и предприниматели готовы прийти в Сирию, но санкции препятствуют им приступить к работе, поэтому процесс восстановления идет медленно", - указал сирийский лидер.

Тем не менее, как отметил Асад, Сирия "выйдет из этого конфликта еще более сильной и ее ожидает многообещающее будущее".

Теги
СШАСирияТурцияИталияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция Турции на севере Сирии
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