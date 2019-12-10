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В администрации США подтвердили встречу Трампа с Лавровым 10 декабря

Планируется обсудить состояние двусторонних отношений

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп примет во вторник, 10 декабря, в Белом доме главу МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент Дональд Трамп завтра (10 декабря - прим. ТАСС) встретится с госсекретарем США Майклом Помпео и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить состояние двусторонних отношений", - сказал собеседник агентства.

Лавров встречался с Трампом в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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