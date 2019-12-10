Глава ФБР заявил об отсутствии свидетельств вмешательства Киева в выборы в США 2016 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. У Федерального бюро расследований (ФБР) нет информации, подтверждающей, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявил в распространенном в понедельник интервью телекомпании ABC директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный на этот пост в августе 2017 года.

Главу бюро попросили прокомментировать версию о попытках Киева вмешиваться в избирательные процессы в США в 2016 году, доказательства которой ищет адвокат действующего президента Рудольф Джулиани. "У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года", - ответил Рэй. Он при этом выразил мнение, что для избирательной кампании в США 2020 года "наиболее серьезную угрозу представляет Россия".