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Глава ФБР заявил об отсутствии свидетельств вмешательства Киева в выборы в США 2016 года

Кристофер Рэй считает, что для избирательной кампании 2020 года "наиболее серьезную угрозу представляет Россия"

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. У Федерального бюро расследований (ФБР) нет информации, подтверждающей, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявил в распространенном в понедельник интервью телекомпании ABC директор ФБР Кристофер Рэй, назначенный на этот пост в августе 2017 года.

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Главу бюро попросили прокомментировать версию о попытках Киева вмешиваться в избирательные процессы в США в 2016 году, доказательства которой ищет адвокат действующего президента Рудольф Джулиани. "У нас нет информации, указывающей на то, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года", - ответил Рэй. Он при этом выразил мнение, что для избирательной кампании в США 2020 года "наиболее серьезную угрозу представляет Россия".

Теги
УкраинаСШАДжулиани, Рудольф
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