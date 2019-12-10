Глава МИД Японии посетит Россию с 17 по 21 декабря

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с 17 по 21 декабря совершит свой первый визит в Россию.

"С 17 по 21 декабря я намерен посетить Россию, - заявил министр во вторник на пресс-конференции. - Я проведу там встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в качестве ответственного за ведение переговоров о мирном договоре".

Мотэги сообщил также, что перед этим, с 12 по 17 декабря, совершит визиты в Шри-Ланку и Испанию.

В ноябре Мотэги и Лавров провели переговоры в японском городе Нагоя в ходе состоявшегося там совещания глав МИД "двадцатки".

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.