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Кризис в Сирии
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В Нур-Султане сообщили, что все делегации прибыли на переговоры по Сирии

Встреча высокого уровня в астанинском формате проходит в столице Казахстана 10-11 декабря

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Все делегации, участвующие в переговорах по Сирии 10-11 декабря, прибыли в Нур-Султан. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров во вторник.

"Все делегации прибыли в столицу Казахстан", - рассказал Смадияров.

По его словам, делегацию Иордании возглавляет посол этой страны в Казахстане. "В ближайшее время начнутся двусторонние и трехсторонние консультации. Прорабатываются места проведения",- уточнил представитель МИД.

Делегацию от властей Сирии на переговорах возглавляет постпред САР при ООН Башар Джаафари. В состав делегации входит, в частности, посол республики в Москве Риад Хаддад. Отмечается, что сначала представители властей Сирии проведут встречу с российскими коллегами.

Делегация вооруженной сирийской оппозиции на переговорах состоит из 12 человек. Ее возглавляет Ахмед Тоума, который с 2013 года руководит так называемым временным правительством, сформированным Национальной коалицией оппозиционных и революционных сил (НКОРС).

Сформированное НКОРС "временное правительство" базируется в турецком городе Газиантеп. После создания зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб в 2017 году Тоума собирался перенести туда свою резиденцию, но этого до сих пор не произошло.

10-11 декабря в Нур-Султане проходит очередная, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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КазахстанИорданияИранИракЛиванСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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