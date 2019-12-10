СМИ: боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель возле президентского дворца в столице Сомали

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Группа вооруженных боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" атаковала в столице Сомали Могадишо гостиницу Hotel SYL, расположенную в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом сообщила во вторник сомалийская радиостанция "Шабель".

В городе слышна интенсивная стрельба, боевики пытаются штурмом взять отель, отмечает она.

В свою очередь корреспондент британской радиокомпании Би-би-си передал из Могадишо, что на текущий час на территории гостиницы ведется бой между подразделениями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". "Hotel SYL является одним из самых охраняемых объектов в Могадишо, в нем часто бывают высшие чиновники и влиятельные официальные лица", - отметила Би-би-си.

Ранее телекомпания Al Arabiya сообщила, что группа вооруженных лиц в составе пяти человек атаковала наряд сил безопасности, находившийся возле президентского дворца. "Силы безопасности отразили нападение, ликвидировав по меньшей мере двоих боевиков", - заявил капитан Мохамед Хусейн.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на полицию передает, что атаку провели боевики террористической организации "Аш-Шабаб". Оно цитирует полицейского Ахмеда, который заявил, что нападение было совершено на отель, находящийся поблизости от президентского дворца.

Созданная в Сомали в 2004 году группировка "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение летом 2011 года, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его западными союзниками. Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.