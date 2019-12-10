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Боевики "Аш-Шабаб" атаковали армейские базы на юге Сомали

С обеих сторон есть убитые и раненые, отмечает информационный сайт Somalia Affairs

ПРЕТОРИЯ, 10 декабря. /ТАСС/. Отряды террористической организации "Аш-Шабаб" провели в последние сутки на юге Сомали серию скоординированных атак на базы сомалийской армии в городах Бараве, Барире и Авдигл. Об этом сообщил во вторник информационный сайт Somalia Affairs.

Начавшиеся в регионе Нижняя Шабелле в минувший понедельник бои носили интенсивный характер и продолжались несколько часов. С обеих сторон есть убитые и раненые, отмечает он.

Командование вооруженными силами Сомали заявило, что армейские части отразили все атаки и нанесли тяжелый урон боевикам "Аш-Шабаб". Согласно поступившей информации, в район боев правительством страны направлено подкрепление.

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Сомали
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