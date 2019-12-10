Массовый митинг с требованием отставки Бабиша с поста премьера прошел в Праге

ПРАГА, 10 декабря. /ТАСС/. Митинг с требованием отставки долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьера Чехии, прошел во вторник на Вацлавской площади - центральной в столице республики. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС. В мероприятии, по данным организаторов, приняли участие 60 тыс. граждан. Полиция оценивает число участников в примерно 35 тыс. человек.

Митингующие, среди которых было много молодежи, заполнили большую часть Вацлавской площади. Они скандировали: "Бабиш - вон!", "Бабиша за решетку!", "Сыты [Бабишем] по горло!", "Бабиш - зло!". В руках у многих из них находились плакаты и транспаранты с надписями, оскорбительными для премьера. Выступившие ораторы обвинили главу кабмина во лжи, коррупции, злоупотреблении властью и внедрении мафиозной практики в институты государственного управления.

"Бабиш умышлено лжет общественности. Он пребывает в конфликте личных и государственных интересов, действуя в пользу принадлежащего ему холдинга "Агроферт", который незаконно получает дотации [от государства и Евросоюза]. Об этом говорится и аудиторском отчете Еврокомиссии (ЕК), текст которого был распространен на прошедшей неделе. Требуем отставки Бабиша с поста премьера и возвращения средств, полученных в форме дотаций [связанных с ним фирмами] ", - заявил председатель инициировавшей акцию протеста гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии" Микулаш Минарж.

В Праге следующий митинг с требованием отставки премьера состоится 17 декабря. Он также пройдет на Вацлавской площади. Организаторы пригласили для участия в нем политиков правых оппозиционных партий, представленных в чешском парламенте. Накануне, 16 декабря, акции протеста против Бабиша пройдут в 120 населенных пунктах республики. Затем, 19 декабря, они состоятся в городах - административных центрах всех краев страны, исключая Прагу, сказал Минарж.

По завершении митинга его участники отправились в символический марш за отставку премьера по улицам, прилегающим к Вацлавской площади. Шествие, в ходе которого организаторы планируют раздавать листовки с призывом к гражданам прийти на запланированные акции протеста, должно вскоре завершиться перед зданием Главного вокзала Праги.

Аудит ЕК

Аудиторы ЕК по итогам проверки принадлежащего Бабишу холдинга "Агроферт" потребовали вернуть 451 млн чешских крон ($19,5 млн) выданных дотаций. В отчете содержится вывод, что Бабиш на посту премьера может воздействовать на процесс распределения правительством дотаций из госбюджета и фондов Евросоюза в пользу связанных с ним компаний.

"Агроферт" является одной из крупнейших европейских аграрных компаний. В состав холдинга входит более 200 фирм из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Германии и Нидерландов. Там задействовано свыше 32 тыс. сотрудников. Сам Бабиш подчеркивает, что с уходом из бизнеса в большую политику передал управление принадлежащего ему холдинга попечительскому фонду, как того требует чешское законодательство, и не оказывает на его деятельность никакого влияния. Поэтому он отрицает наличие конфликта интересов.

Возобновлено следствие против Бабиша

В прошлую среду генеральный прокурор Чехии Павел Земан сообщил, что следствие против премьера по обвинению в финансовых махинациях будет возобновлено. Он подозревается в причастности к организации схемы незаконного получения из фондов Евросоюза дотаций в размере 50 млн крон (примерно два млн евро) одной из его компаний - фирмой "Гнездо аиста". В сентябре пражская прокуратура прекратила дело в связи с "отсутствием улик".

Дотации "Гнездом аиста" были получены в 2010 году, когда Бабиш еще не занимал пост главы правительства. Обвинения в финансовых махинациях были выдвинуты против него в октябре 2017 года.

Бабиш говорит о провокациях политических противников и отрицает обвинения

"Я не собираюсь подавать в отставку. Эта травля, которая длится уже несколько лет. Она организована политическими соперниками, которые не способны победить меня (Бабиш возглавляет политическое движение "Акция недовольных граждан", пользующееся, согласно опросам населения, наибольшей поддержкой у чешских избирателей - прим. ТАСС) в свободных и демократических выборах. Выдвинутые против меня обвинения - ложь. Это провокация политических противников", - сказал премьер.