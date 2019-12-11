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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Bloomberg: ООН не выявила связи Ирана с атаками на предприятия Saudi Aramco

При этом эксперты продолжат анализ крылатых ракет и беспилотников, найденных на месте атаки

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Эксперты ООН не смогли доказать участие Ирана в сентябрьских атаках на предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на доклад генсека ООН Совету Безопасности. Ранее с обвинениями в адрес Ирана выступили представители США, Саудовской Аравии и ряда европейских стран.

"[ООН] не может независимо установить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при атаке, имеют иранское происхождение или были переданы [Ирану] в нарушение резолюции СБ ООН", - отмечается в документе.

В то же время в докладе говорится, что анализ крылатых ракет и беспилотников, найденных на месте атаки, продолжится. СБ будет проинформирован новых результатах расследования, отметил генсек ООН.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Теги
Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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