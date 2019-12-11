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В Сомали пять человек погибли при нападении боевиков на отель

Гостиница находится в непосредственной близости от президентского дворца

ТАСС, 11 декабря. По меньшей мере пять человек, в том числе два сотрудника сил безопасности, погибли в результате атаки группы вооруженных боевиков из террористической организации "Аш-Шабаб" в столице Сомали Могадишо на гостиницу Hotel SYL, расположенную в непосредственной близости от президентского дворца. Об этом говорится в распространенном в среду местной полицией коммюнике.

"Наши храбрые силы безопасности отбили атаку террористов на гостиницу Hotel SYL, - приводит текст коммюнике агентство France Presse. - Подтверждаем, что число погибших составило пять - два сотрудника сил безопасности и три гражданских". Отмечается, что 11 человек получили ранения.

Корреспондент британской радиокомпании Би-би-си передал из Могадишо, что во вторник вечером на территории гостиницы велся бой между подразделениями сил безопасности и боевиками "Аш-Шабаб". Ранее телекомпания Al Arabiya сообщила, что группа вооруженных лиц в составе пяти человек атаковала наряд сил безопасности, находившийся возле президентского дворца.

Созданная в Сомали в 2004 году группировка "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение летом 2011 года, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его западными союзниками. Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Теги
Сомали
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