В МИД Казахстана сообщили сроки проведения нового раунда переговоров по Сирии

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может пройти в Нур-Султане не раньше марта будущего года. Об этом сообщил корр. ТАСС в среду директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

"Предполагается, что переговоры пройдут не раньше марта следующего года", - сказал он, отвечая на вопрос о дате следующего раунда переговоров по Сирии в столице Кзахстана

В свою очередь постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, который возглавляет делегацию Дамаска на переговорах в казахстанской столице, при общении с журналистами не стал называть какие-либо сроки очередного раунда переговоров. "Мы еще продолжаем работу над итоговым коммюнике, еще ничего не завершено", - сказал сирийский дипломат, отвечая на вопрос о возможных сроках следующей встречи в астанинском формате.

10-11 декабря в Нур-Султане проходит очередная, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней участвуют делегаций стран-гарантов процесса мирного урегулирования - Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.