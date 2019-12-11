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В Молдавии заявили, что беглый олигарх Плахотнюк просит политического убежища на Украине

В России его обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища на Украине. С таким утверждением выступил мэр молдавского города Бельцы, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

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"Плахотнюк хотел бы получить убежище в Украине, поскольку страна не выдает своих граждан России, где он фигурирует в нескольких уголовных делах", - цитирует в среду Усатого молдавский телеканал TV 8. По его словам, запрос был сделан некоторое время назад, однако в настоящее время Плахотнюк не может покинуть США, поскольку это может привести к отмене заявления о предоставлении убежища на американской территории. Усатый утверждает, что Плахотнюк живет в роскошном доме в Майами, обещав владельцу-олигарху выкупить его, но не выполнил этого обещания.

Ранее в интервью ТАСС президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что беглого олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике. По его словам, экс-лидер ДПМ обещал обеспечить поддержку проевропейскому правительству Майи Санду и воспрепятствовать укреплению у власти социалистов, которые проводят взвешенную внешнюю политику в интересах страны. Как считает глава Молдавии, Плахотнюка также хотели использовать в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне.

Ищут в Молдавии и России

Со своей стороны посол США в Молдавии Дерек Хоган, после беседы с которым Плахотнюк бежал из страны, отметил, что Кишинев не обращался американским властям с просьбой о его выдаче. По его словам, он обсуждал эту проблему с правительством Санду, но официального запроса пока не поступило.

В июне поддерживающие Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Плахотнюка, обвинив его в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, вынуждены были уступить власть.

Как рассказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк после беседы с американским послом бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами. В Молдавии против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск. В России его также обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями судов Москвы он заочно арестован.

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