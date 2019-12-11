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Кризис на Украине

В ЛНР назвали бессмысленным простое продление закона об особом статусе Донбасса

В республике считают необходимым закрепить закон в конституции Украины

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Простое продление Верховной радой закона об особом статусе Донбасса без закрепления его в конституции Украины не сдвинет процесс политического урегулирования конфликта в регионе. Такое мнение высказал представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник.

"О том, что Рада будет пролонгировать закон "Об особом статусе" к концу года, было ясно и без нормандского формата, - написал он в среду в своем Telegram-канале. - Не продлить значит нарваться на оплеухи Запада и фактически заявить о выходе из минских соглашений, а там и до отмены западных санкций против РФ недалеко".

Мирошник напомнил, что при Порошенко действие закона продлевали дважды, мотивируя необходимостью сохранения санкций и требованиями Запада. Однако это ничего не дало. "Этот закон не работал ни дня ни до, ни после пролонгации", - отметил он.

"Хоть какой-то смысл имеет только пакет: пролонгация действия закона, подготовка изменений, их согласование с республиками, принятие и публикация, но и это еще ни о чем! - считает Мирошник. - Особый статус закрепляется в конституции Украины. Без закрепления - это просто странный законодательный рудимент, который противоречит основному закону и может быть отменен первым же судом". Так что, по словам Мирошника, необходимо не только принятие закона, но и закрепление его в конституции.

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