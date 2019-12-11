В ЛНР сообщили о согласовании списков на обмен пленными между Киевом и Донбассом

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) пока не может назвать точное число людей, которые должны быть переданы Украине в рамках обмена пленными, так как Киев до сих пор не подтвердил нахождение на своей территории лиц, освобождения которых запросила республика. Об этом заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

"Украинская сторона не подтвердила всех людей, по которым мы предоставили факты, подтверждающие удержание людей на территории Украины. То есть списки на обмен - в процессе [согласования], они в работе," - цитирует слова Кобцевой Луганское агентство новостей (ЛИЦ).

Она добавила, что в ЛНР надеются, что дату и списки на обмен удерживаемыми лицами удастся согласовать на заседании гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске 18 декабря.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Киев рассчитывает на возвращение 72 человек.

Последний крупный обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Киев тогда передал Донецкой и Луганской народным республикам 233 человека, республики Донбасса передали Киеву 73 человека. На встрече контактной группы 17 июля было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР.