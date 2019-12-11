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Эрдоган и Путин обсудили обстановку в Сирии и вопросы двустороннего сотрудничества

Также стороны обменялись мнениями по региональным вопросам

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в среду телефонные переговоры, обсудив обстановку в Сирии и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении, распространенном администрацией турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в первую очередь обстановка в Сирии", - говорится в заявлении.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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