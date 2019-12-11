Комитет Сената США одобрил кандидатуру Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил в среду выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС директор по связям с общественностью и прессой председателя комитета Сюзанна Рэсс.

Биган должен заменить Джона Салливана, выдвинутого на должность посла в Москве. При этом он останется спецпредставителем по КНДР. Кандидатура теперь требует утверждения со стороны Сената полного состава.

17 октября Трамп предложил верхней палате высшего законодательного органа США рассмотреть кандидатуру Салливана на должность посла в Москве. 3 октября 2019 года завершились полномочия Джона Хантсмана на этом посту. Он был назначен руководителем американской дипмиссии в России в октябре 2017 года. В начале августа Хантсман подал Трампу прошение об отставке.

На прошедших в июле в Женеве российско-американских переговорах по стратегической стабильности и контролю над вооружениями Салливан возглавлял делегацию США, а российскую - замглавы МИД РФ Сергей Рябков.