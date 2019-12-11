Spiegel: следствие считает, что подозреваемый в убийстве в Берлине имел пособников

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Немецкие следователи исходят из того, что подозреваемый в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине имел как минимум одного пособника в столице ФРГ. Об этом сообщило в среду издание Spiegel Online.

По его информации, представитель Генпрокуратуры ФРГ озвучил эту версию на закрытом заседании комитета Бундестага по внутренним делам. Следствие считает, что подозреваемый прибыл в Берлин из Варшавы примерно за день до совершения убийства. Как считают в правоохранительных органах ФРГ, за такой короткий промежуток времени он просто не имел возможности выяснить местонахождение и привычки жертвы, а также спланировать, как ему лучше скрыться с места преступления.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, это 49-летний гражданин России.

4 декабря МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике К.). Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к произошедшему в Берлине.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" президент РФ Владимир Путин сообщил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.