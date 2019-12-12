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МИД Турции осудил подготовку антитурецких санкций со стороны США

В турецком внешнеполитическом ведомстве назвали американские инициативы "проявлением неуважения" к суверенным решениям, касающимся нацбезопасности страны

АНКАРА, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в четверг с осуждением подготовки антитурецких санкций комитетом Сената Конгресса США по иностранным делам.

"Поддержанные двумя палатами Конгресса и антитурецкими кругами инициативы являются очередным проявлением неуважения к нашим суверенным решениям, касающимся нашей национальной безопасности, - говорится в распространенном заявлении ведомства. - Мы призываем Конгресс США действовать разумно и занять конструктивную позицию, дабы не нанести ущерб нашим общим целям, которые были подтверждены в последние недели на высшем уровне".

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам в среду одобрил пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы. Похожий законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США в конце октября.

Инициатива обязывает американского президента Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400.

Теги
СШАТурцияТрамп, Дональд
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