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Политический кризис в Боливии

Временный президент Боливии объявила об отмене виз для граждан США и Израиля

Визы для американцев были введены в 2007 году, для израильских граждан - в 2014 году

ТАСС, 12 декабря. Правительство Боливии приняло решение в одностороннем порядке отменить визовые требования для граждан США и Израиля. Об этом в среду сообщила и.о. президента южноамериканской республики Жанин Аньес.

"Мы должны быть открыты миру, но это не означает потерю нашей культурной идентичности. Боливии необходимо увеличить поток направляющихся в страну туристов и объем иностранных инвестиций. В связи с этим наше правительство приняло решение отменить въездные визы для граждан этих двух стран [США и Израиля], которые очень важны для нас", - приводит ее слова боливийская газета La Razon.

Визы для американцев были введены правительством экс-президента Боливии Эво Моралеса в 2007 году, для израильских граждан - в 2014 году.

Отмена визовых требований стала еще одним шагом боливийских властей по налаживанию отношений с США и Израилем. В конце ноября Боливия назначила впервые с 2008 года посла республики в Вашингтоне, а также объявила о восстановлении дипотношений с Израилем.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов и под давлением армии Моралес заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияСШАИзраильПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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