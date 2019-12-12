{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Оппозиция в Грузии сорвала заседание парламента, разлив в зале неизвестную жидкость

В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обещают разобраться в случившемся и наказать виновных

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили в четверг в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Об этом заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании IMEDI.

"Они [оппозиция] решили устроить акцию-перфоманс. Вошла Ирма Надирашвили с каким-то специфичным запахом, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. <...> Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание", - сказал Вольский, не уточнив, когда парламент возобновит работу.

О специфическом запахе изначально депутатам рассказал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он попросил спикера Арчила Талаквадзе объявить перерыв, так как жидкость была неизвестного происхождения и могла нанести вред здоровью присутствующих. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обещают скоро разобраться в случившемся и наказать виновных.

Последствия

Депутатам парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Эндзеле Мачавариани и Светлане Кубде, а также одной сотруднице аппарата законодательного органа в четверг стало плохо после того, как в зале заседаний разлили неизвестную жидкость. Об этом заявила глава парламентского комитета по правам человека София Киладзе в интервью телекомпании "Имеди".

"Два депутата, госпожа Светлана Кудба и Эндзела Мачавариани почувствовали себя плохо. Нездоровиться и одной женщине, которая является сотрудницей аппарата парламента. Я попросила приставов вызвать скорую помощь, потому что им очень плохо", - сказала Киладзе.

Прибывшая в парламент бригада скорой помощи госпитализировала сотрудницу аппарата. Два пострадавших депутата все еще находятся в парламенте. На место прибыли также и полицейские, которые возьмут пробы жидкости, чтобы установить тип вещества. На данный момент заседание прервано.

С четверга утра в парламенте, а также на улице напряженная обстановка. Парламент должен утвердить кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Оппозиция категорически против этого. С утра оппозиционеры вместе с гражданскими активистами пикетировали здание парламента. В результате потасовок были задержаны 16 человек в административном порядке, в том числе лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, члены "Единого национального движения" Георгий Тевдорадзе и Бесо Газделиани.

Судебная реформа

Судебная система находится в центре внимания грузинской общественности с конца 2018 года, после того как Высший совет юстиции переслал парламенту список из 10 человек для их назначения судьями в Верховный суд. В список попали судьи, которые ранее при президентстве Михаила Саакашвили выносили спорные решения по резонансным делам.

Список Высшего совета юстиции внес раскол в ряды правящей партии. Из-за судейского скандала партия лишилась конституционного большинства в парламенте. Партию покинули влиятельный депутат от большинства Эка Беселия, а также парламентарии Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Звиад Квачантирадзе, Коба Нарчемашвили, Леван Коберидзе и Бека Нацвлишвили. В конечном итоге парламент Грузии отказался назначать этих 10 человек судьями Верховного суда и занялся разработкой законопроекта, который усложнит критерии отбора судей в высшую судебную инстанцию страны. Новый законопроект был принят в апреле текущего года. Именно на основании нового закона был объявлен конкурс на вакантные места в Верховном суде, в котором приняли участие 144 человек, и лишь фамилии 20 из них были отосланы на утверждение парламенту.

В новость были внесены изменения (13.34 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
СМИ: Пхеньян готов к любым действиям со стороны США, угрожающим безопасности страны
В КНДР также заявили, что "готовы пропорционально ответить на любые действия со стороны США"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС