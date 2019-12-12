Оппозиция в Грузии сорвала заседание парламента, разлив в зале неизвестную жидкость

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили в четверг в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана. Об этом заявил вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании IMEDI.

"Они [оппозиция] решили устроить акцию-перфоманс. Вошла Ирма Надирашвили с каким-то специфичным запахом, что-то разлила и ушла. Сейчас они хотят сказать, что объявляется эвакуация парламента. Никакой эвакуации нет. <...> Мы сейчас проветрим здание и продолжим заседание", - сказал Вольский, не уточнив, когда парламент возобновит работу.

О специфическом запахе изначально депутатам рассказал экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Он попросил спикера Арчила Талаквадзе объявить перерыв, так как жидкость была неизвестного происхождения и могла нанести вред здоровью присутствующих. В правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обещают скоро разобраться в случившемся и наказать виновных.

Последствия

Депутатам парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Эндзеле Мачавариани и Светлане Кубде, а также одной сотруднице аппарата законодательного органа в четверг стало плохо после того, как в зале заседаний разлили неизвестную жидкость. Об этом заявила глава парламентского комитета по правам человека София Киладзе в интервью телекомпании "Имеди".

"Два депутата, госпожа Светлана Кудба и Эндзела Мачавариани почувствовали себя плохо. Нездоровиться и одной женщине, которая является сотрудницей аппарата парламента. Я попросила приставов вызвать скорую помощь, потому что им очень плохо", - сказала Киладзе.

Прибывшая в парламент бригада скорой помощи госпитализировала сотрудницу аппарата. Два пострадавших депутата все еще находятся в парламенте. На место прибыли также и полицейские, которые возьмут пробы жидкости, чтобы установить тип вещества. На данный момент заседание прервано.

С четверга утра в парламенте, а также на улице напряженная обстановка. Парламент должен утвердить кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Оппозиция категорически против этого. С утра оппозиционеры вместе с гражданскими активистами пикетировали здание парламента. В результате потасовок были задержаны 16 человек в административном порядке, в том числе лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе, члены "Единого национального движения" Георгий Тевдорадзе и Бесо Газделиани.

Судебная реформа

Судебная система находится в центре внимания грузинской общественности с конца 2018 года, после того как Высший совет юстиции переслал парламенту список из 10 человек для их назначения судьями в Верховный суд. В список попали судьи, которые ранее при президентстве Михаила Саакашвили выносили спорные решения по резонансным делам.

Список Высшего совета юстиции внес раскол в ряды правящей партии. Из-за судейского скандала партия лишилась конституционного большинства в парламенте. Партию покинули влиятельный депутат от большинства Эка Беселия, а также парламентарии Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Звиад Квачантирадзе, Коба Нарчемашвили, Леван Коберидзе и Бека Нацвлишвили. В конечном итоге парламент Грузии отказался назначать этих 10 человек судьями Верховного суда и занялся разработкой законопроекта, который усложнит критерии отбора судей в высшую судебную инстанцию страны. Новый законопроект был принят в апреле текущего года. Именно на основании нового закона был объявлен конкурс на вакантные места в Верховном суде, в котором приняли участие 144 человек, и лишь фамилии 20 из них были отосланы на утверждение парламенту.

В новость были внесены изменения (13.34 мск) — добавлена информация по тексту.