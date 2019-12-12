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Столтенберг: Болгария предложила разместить в Варне координационный центр ВМС НАТО

Как сообщил генсек альянса, в настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции с президентом Болгарии Бойко Борисовым в Брюсселе.

"Болгария предложила разместить в Варне координационный центр военно-морских сил НАТО в Черном море. Мы обсуждали это предложение, - сказал он. - В настоящий момент эти функции выполняет военно-морской штаб сил НАТО в Великобритании".

Генсек Североатлантического альянса добавил, что в этом году страны НАТО провели в Черном море пять учений, в ходе которых они тренировались "бок о бок с ВМС Украины и Грузии".

"Мы не настаиваем, - заявил в свою очередь Борисов, - а предлагаем создать этот координационный центра. Мы всегда против военных флотов в Черном море. Центр должен играть только сдерживающую роль".

Он также добавил, что София, поддерживая усиление НАТО в Черном море, "выступает за мир и дипломатию в регионе, за стабильные отношения со всеми странами, включая Россию и Турцию".

В новость были внесены изменения (14:09 мск) - добавлены подробности.

Теги
БолгарияУкраинаГрузияТурцияВеликобританияРоссияСтолтенберг, ЙенсБорисов, Бойко
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