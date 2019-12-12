Глава МИД Франции утверждает, что Россия представляет угрозу для НАТО

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что действия России представляют угрозу для стран НАТО.

"Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чем свидетельствует украинский кризис", - сказал французский министр, выступая в Сенате (верхняя палата парламента) на слушаниях на тему "Ситуация и роль НАТО, место Франции в этом альянсе". Трансляцию заседания вел сайт парламента.