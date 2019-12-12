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Выборы президента США - 2020

Претенденты на пост президента США от демократов встретятся в январе-феврале на 4 дебатах

Первые дебаты пройдут 14 января

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года в январе-феврале будущего года будут участвовать в четырех общенациональных теледебатах. Об этом сообщил в четверг интернет-портал Elections Central, размещающий информацию о подготовке к американским выборам.

Первые дебаты в следующем году пройдут 14 января в Университете Дрейка в штате Айова, за три недели до назначенных на 3 февраля первых в США собраний партийных активистов, на которых начнется многоступенчатый процесс выдвижения делегатов на национальные съезды Демократической и Республиканской партий. 7 февраля теледебаты состоятся в штате Нью-Гэмпшир, где 11 февраля пройдут первые в США первичные выборы. Отличие собраний партийных активистов от первичных выборов состоит в том, что первые организуются местными отделениями партий, а вторые - избирательными комиссиями штатов.

19 февраля претенденты будут участвовать в теледебатах в Лас-Вегасе (штат Невада), а 25 февраля - в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Они состоятся за неделю до одного из важнейших этапов предвыборной кампании - "супервторника". В этот день выборы делегатов на национальные съезды пройдут в 17 штатах.

Процесс выдвижения делегатов на съезды завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия. Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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