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Земан: Зеленский доброжелательнее Порошенко относится к "формуле Штайнмайера"

Президент Чехии положительно оценил встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже

ПРАГА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский доброжелательнее своего предшественника Петра Порошенко относится к реализации на практике "формулы Штайнмайера", которая предусматривает поэтапную реализацию минских соглашений в части предоставления особого статуса отдельным регионам Украины, включая Донбасс. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером по пражскому телеканалу Barrandov.

"Кажется, что новый украинский президент относится к этому плану ["формула Штайнмайера"] более доброжелательно, чем его предшественник господин Порошенко", - сказал глава Пражского града.

Земан также положительно оценил встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, которая 9 декабря состоялась в Париже. "Я доволен, что [Зеленский] в рамках "нормандского формата" встретился с Владимиром Путиным. Верю, что такие встречи, которые важны для обеих сторон [России и Украины], будут продолжаться", - сказал чешский лидер.

Теги
Земан, МилошПутин, Владимир ВладимировичУкраинаЧехияРоссияПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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