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Спецпредставитель США по Афганистану на встрече с талибами осудил их атаку в Баграме

Ранее в районе авиабазы Баграм произошел взрыв, в результате которого погибли два человека

ТАСС, 13 декабря. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе своей встречи с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) осудил совершенное его членами нападение на медицинское учреждение НАТО в районе авиабазы Баграм на северо-востоке страны. Об этом он заявил в четверг на своей странице в Twitter.

"Сегодня [12 декабря] во время встречи с талибами я выразил возмущение вчерашней безрассудной атакой в Баграме, в результате которой погибли двое мирных жителей и еще десятки были ранены. "Талибан" должен продемонстрировать желание и способность пойти навстречу Афганистану, который хочет мира", - написал Халилзад. "Мы берем короткую паузу, чтобы они [талибы] могли обсудить эту важную тему со своим руководством", - добавил он.

Взрыв в районе авиабазы Баграм рядом с колонной сил НАТО произошел 11 декабря. В результате двое человек погибли, более 70 пострадали. По данным источника агентства Пажвок в НАТО, боевики "Талибана" попытались атаковать больницу, расположенную вблизи базы.

3 декабря Халилзад отправился в Катар для возобновления переговоров о мирном урегулировании с талибами. В четверг телеканал TOLOnews сообщил, что делегации США и Талибана прервали переговоры на несколько дней.

США начали осенью минувшего года фактически сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум американской стороной. По итогам девяти раундов встреч Халилзад в начале сентября подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. военнослужащих США из Афганистана. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Это решение было принято после осуществленного в Кабуле сторонниками движения теракта, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий.

Теги
АфганистанСША
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