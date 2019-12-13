Стерджен: британские выборы дали Шотландии мандат на новый референдума о независимости

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен пообещала потребовать от Лондона наделения Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости региона в свете успеха ее партии на прошедших 12 декабря досрочных парламентских выборах. Об этом она заявила в пятницу во время подсчета голосов после состоявшегося волеизъявления, в ходе которого ШНП уже показала результат лучше, чем на предыдущих выборах в 2017 году, и движется к тому, чтобы стать практически единственным представителем интересов Шотландии в британском парламенте.

"Теперь у нас есть мандат предложить людям Шотландии выбор по поводу их собственного будущего", - сказала она в эфире телеканала Sky News.

"[Премьер-министр] Борис Джонсон обладает мандатом вывести Великобританию с Евросоюза. Но у него категорически нет мандата вывести из ЕС Шотландию", - подчеркнула Стерджден, напомнив, что на референдуме 2016 года шотландцы проголосовали против Brexit.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в массе своей не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.