МИД КНР заявил, что цель США при выходе из ДРСМД - освободить себя от обязательств

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Реальной целью Соединенных Штатов для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было освобождение себя от обязательств в рамках данного документа. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера об успешном проведении испытаний баллистической ракеты наземного базирования.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Второго августа Соединенные Штаты официально заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а после этого осуществили два испытания ракет наземного базирования средней дальности. При этом министр обороны [США Марк] Эспер заявил, что США готовились к проведению испытаний с февраля. Это наводит нас на мысль, что реальной целью [выхода из договора для] Соединенных Штатов было освободить себя от [обязательств] в рамках ДРСМД", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

"Соединенные Штаты заявляют о нарушениях со стороны России и китайской ракетной угрозе. Этот трюк - представление для обмана других", - отметила Хуа Чуньин.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что на базе ВВС Ванденберг (штат Калифорния) были проведены успешные испытания баллистической ракеты наземного базирования, которая была разработана менее чем за девять месяцев.

18 августа США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark 41 (Mk 41), схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Между тем весной должностные лица Пентагона заявляли, что испытания ракет наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД, намечается провести не только в августе, но и в ноябре. Согласно этим данным, в ноябре США планировали испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться должна была "совершенно новая ракета", схожая с "Першинг-2". Американские ракеты "Першинг-2" были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД. В ноябре это испытание не состоялось.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших в том числе элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

ДРСМД был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через шесть месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.

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