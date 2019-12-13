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Сорос занял второе место после Зеленского в рейтинге самых влиятельных людей Украины

Экс-президента страны Петра Порошенко медиа-холдинг "Вести" поставил на девятое место в списке

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Американский финансист Джордж Сорос занял второе место после президента Владимира Зеленского в рейтинге самых влиятельных лиц Украины, составленном украинским медиа-холдингом "Вести". Результаты исследования, основанного на результатах опроса украинских политологов, были опубликованы в пятницу.

Эксперты, участвовавшие в составлении рейтинга, отметили, что поставили президента Зеленского на первое место не только в силу занимаемого им поста, но из-за убедительной поддержки, оказанной ему на выборах избирателями (73% голосов во втором туре).

Издание "Вести" отмечает, что "больше всего надежд избирателей связано с обещанием мира, буквально - перезагрузкой диалога в нормандском формате и достижением договоренностей, которые положат конец боевым действиям на востоке".

"Любой шаг к миру будет придирчиво взвешиваться политическими противниками Владимира Зеленского на предмет "предательства национальных интересов", - полагает издание. Именно это может стать как непреодолимым препятствием для президента, так и (в перспективе) вероятным основанием для начала новых акций протеста, что обрушит систему управления, которую только начал выстраивать Зеленский, предупреждают комментаторы "Вестей".

Издание отмечает, что включило имя американца Джорджа Сороса в перечень в порядке эксперимента, поскольку украинские политики и политологи считают его вдохновителем ряда неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образовании, которые проводит новая украинская власть. Тот факт, что эксперты поставили Сороса на второе место, по мнению комментаторов "Вестей", объясняется его чрезвычайным влиянием на процессы, происходящие в Украине, которое он оказывает посредством десятков спонсируемых им украинских общественно-политических организаций.

В числе получателей помощи созданного Соросом фонда "Открытое общество" "Вести" называют бывшего президента Грузии и бывшего главу администрации Одесской области Михаила Саакашвили, Светлану Залищук, которая является советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука по внешнеполитическим вопросам, журналиста Мустафу Найема, недавно назначенного заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Издание напоминает, что Сорос давно проявляет интерес к украинским политическим процессам: в 2001 году он призвал занимавшего тогда пост президента Украины Леонида Кучму уступить власть бывшему в то время премьером Виктору Ющенко.

Порошенко - на девятом месте

На третьем месте в рейтинге влиятельности украинский миллиардер Виктор Пинчук, владелец концерна "Интерпайп". По данным "Вестей", депутаты, связанные с Пинчуком, есть и во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", и в "Евросолидарности" бывшего президента Петра Порошенко, а фракция "Голос" и вовсе приписывается к сфере влияния Пинчука. На четвертом месте в списке глава Офиса президента Андрей Богдан. Пятое место в украинском рейтинге влияния занимает еще один украинский олигарх, Игорь Коломойский. По данным "Вестей", в сфере его влияния находятся около 30 депутатов Рады, а также ряд влиятельных министров.

Шестое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины занимает министр внутренних дел Арсен Аваков. На седьмом - обладатель крупнейшего на Украине состояния бизнесмен Ринат Ахметов, который в этом году утратил несколько позиций в рейтинге.

Восьмое место в рейтинге влиятельности занял глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Бывшего украинского президента, миллиардера Петр Порошенко составители рейтинга поставили на девятое место в списке. Первую десятку самых влиятельных украинцев, по версии "Вестей", замыкает бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий занял в рейтинге влиятельности 17-е место. Издание полагает, что главе УПЦ удалось не только сохранить единство церкви, но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих.

При этом глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний находится на 44-м месте в списке, а другой инициатор церковного раскола, глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет - 46-е место. Несмотря на то, что Епифаний возглавляет ПЦУ, все средства и недвижимость УПЦ КП по-прежнему числятся на ее балансе и не были переданы новой церковной структуре.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичАваков, Арсен БорисовичАхметов, Ринат ЛеонидовичКоломойский, Игорь ВалерьевичПинчук, Виктор МихайловичТимошенко, Юлия ВладимировнаОнуфрий (митрополит)Саакашвили, Михаил НиколаевичСорос, ДжорджЗеленский, Владимир АлександровичЕпифаний Думенко (украинский религиозный деятель)Гончарук, Алексей Валерьевич
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