Сорос занял второе место после Зеленского в рейтинге самых влиятельных людей Украины

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Американский финансист Джордж Сорос занял второе место после президента Владимира Зеленского в рейтинге самых влиятельных лиц Украины, составленном украинским медиа-холдингом "Вести". Результаты исследования, основанного на результатах опроса украинских политологов, были опубликованы в пятницу.

Эксперты, участвовавшие в составлении рейтинга, отметили, что поставили президента Зеленского на первое место не только в силу занимаемого им поста, но из-за убедительной поддержки, оказанной ему на выборах избирателями (73% голосов во втором туре).

Издание "Вести" отмечает, что "больше всего надежд избирателей связано с обещанием мира, буквально - перезагрузкой диалога в нормандском формате и достижением договоренностей, которые положат конец боевым действиям на востоке".

"Любой шаг к миру будет придирчиво взвешиваться политическими противниками Владимира Зеленского на предмет "предательства национальных интересов", - полагает издание. Именно это может стать как непреодолимым препятствием для президента, так и (в перспективе) вероятным основанием для начала новых акций протеста, что обрушит систему управления, которую только начал выстраивать Зеленский, предупреждают комментаторы "Вестей".

Издание отмечает, что включило имя американца Джорджа Сороса в перечень в порядке эксперимента, поскольку украинские политики и политологи считают его вдохновителем ряда неолиберальных реформ в экономике, здравоохранении, образовании, которые проводит новая украинская власть. Тот факт, что эксперты поставили Сороса на второе место, по мнению комментаторов "Вестей", объясняется его чрезвычайным влиянием на процессы, происходящие в Украине, которое он оказывает посредством десятков спонсируемых им украинских общественно-политических организаций.

В числе получателей помощи созданного Соросом фонда "Открытое общество" "Вести" называют бывшего президента Грузии и бывшего главу администрации Одесской области Михаила Саакашвили, Светлану Залищук, которая является советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука по внешнеполитическим вопросам, журналиста Мустафу Найема, недавно назначенного заместителем генерального директора "Укроборонпрома". Издание напоминает, что Сорос давно проявляет интерес к украинским политическим процессам: в 2001 году он призвал занимавшего тогда пост президента Украины Леонида Кучму уступить власть бывшему в то время премьером Виктору Ющенко.

Порошенко - на девятом месте

На третьем месте в рейтинге влиятельности украинский миллиардер Виктор Пинчук, владелец концерна "Интерпайп". По данным "Вестей", депутаты, связанные с Пинчуком, есть и во фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", и в "Евросолидарности" бывшего президента Петра Порошенко, а фракция "Голос" и вовсе приписывается к сфере влияния Пинчука. На четвертом месте в списке глава Офиса президента Андрей Богдан. Пятое место в украинском рейтинге влияния занимает еще один украинский олигарх, Игорь Коломойский. По данным "Вестей", в сфере его влияния находятся около 30 депутатов Рады, а также ряд влиятельных министров.

Шестое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины занимает министр внутренних дел Арсен Аваков. На седьмом - обладатель крупнейшего на Украине состояния бизнесмен Ринат Ахметов, который в этом году утратил несколько позиций в рейтинге.

Восьмое место в рейтинге влиятельности занял глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Бывшего украинского президента, миллиардера Петр Порошенко составители рейтинга поставили на девятое место в списке. Первую десятку самых влиятельных украинцев, по версии "Вестей", замыкает бывший премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий занял в рейтинге влиятельности 17-е место. Издание полагает, что главе УПЦ удалось не только сохранить единство церкви, но и создать четкие юридические и фактические позиции по защите верующих.

При этом глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний находится на 44-м месте в списке, а другой инициатор церковного раскола, глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет - 46-е место. Несмотря на то, что Епифаний возглавляет ПЦУ, все средства и недвижимость УПЦ КП по-прежнему числятся на ее балансе и не были переданы новой церковной структуре.