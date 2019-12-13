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Суд Киева поместил под стражу Юлию Кузьменко, подозреваемую в убийстве Шеремета

Ее арестовали на два месяца

КИЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева в пятницу постановил взять под стражу на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко в качестве подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщил в пятницу судья по делу Сергей Вовк.

"Применить содержание под стражей до 8 февраля", - сказал судья.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Ранее суд Киева поместил под домашний арест еще одну подозреваемую по делу - участницу силовой операции в Донбассе Яну Дугарь. Судебное заседание по избранию меры пресечения предполагаемому организатору убийства - Андрею Антоненко - отложено до назначения нового судьи по делу, так как предыдущий судья заявил о самоотводе.

Ранее украинские правоохранительные органы объявили, что выяснили, кто убил Шеремета. Следствие подозревает пять человек - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Все пятеро - участники силовой операции в Донбассе, националисты. Следствие остановилось на одной версии преступления - убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист. Последние пять лет жизни проживал в Киеве, работал в "Украинской правде" и на радио "Вести", с 2012 года вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное интернет-издание "Историческая правда". Также вел авторский проект "Диалоги" на украинском телеканале "24". Журналист погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал, сработало взрывное устройство. По версии следствия, именно Кузьменко заложила бомбу.

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