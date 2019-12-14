Bloomberg: в США похитили диски с данными о зарплате 29 тыс. сотрудников Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Неизвестный похитил несколько жестких дисков с личными данным 29 тыс. сотрудников компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

Его журналисты ознакомились с письмом, которое распространило руководство компании среди персонала. Как следует из документа, инцидент имел место 17 ноября, где именно, не уточняется. Злоумышленник похитил жесткие диски из автомобиля сотрудника Facebook. На носителях хранились документы, в которых были указаны имена 29 тыс. человек, работавших в компании в 2018 году, уточнялось также, какую они получали заработную плату. Кроме того, приводились номера их банковских счетов, а также четыре последние цифры номеров их карт социального страхования.

Как отмечает агентство, данные не были зашифрованы. По словам представителей Facebook, пока не было каких-либо свидетельств того, что информацией кто-то воспользовался. На данный момент нет оснований полагать, что неизвестного злоумышленника интересовали личные данные сотрудников, а не сами устройства.

В связи с произошедшим начато расследование. Агентство отмечает, что сотрудникам Facebook запрещено выносить жесткие диски с указанной информацией из офисов компании. Работник, в машине которого находились диски, подвергся дисциплинарному взысканию.

Руководство Facebook предложило сотрудникам услуги специалистов, которые отслеживают попытки получения несанкционированного доступа к банковским счетам.