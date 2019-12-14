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Начало процедуры импичмента Трампа

WP: в США не поддержавший импичмент конгрессмен-демократ хочет стать республиканцем

По данным газеты, такое решение Джефф ван Дрю принял после встречи с президентом США Дональдом Трампом
Джефф ван Дрю AP Photo/Mel Evans
Описание
Джефф ван Дрю
© AP Photo/Mel Evans

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Конгрессмен-демократ от штата Нью-Джерси Джефф ван Дрю, выступающий против импичмента президента страны Дональда Трампа, планирует в ближайшие дни перейти в Республиканскую партию. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post.

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По ее данным, соответствующее решение ван Дрю, который оказался одним из двух демократов, проголосовавших в октябре против начала процедуры импичмента, принял после состоявшейся в пятницу встречи с американским лидером.

Как отмечает газета, слухи о возможной смене законодателем политической партии ходили в Вашингтоне в течение последних нескольких дней. Во вторник в интервью изданию ван Дрю отрицал, что собирается пойти на этот шаг, однако сообщал о своих планах на следующей неделе голосовать против импичмента. "Я ничего не меняю, я просто делаю свою работу", - утверждал он.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
СШАНачало процедуры импичмента Трампа
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