Опрос: более 60% японцев выступили против нового срока Абэ во главе правящей партии

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 61,5% жителей Японии выступают против того, чтобы Синдзо Абэ продолжил занимать пост председателя правящей на данный момент Либерально-демократической партии (ЛДП) после истечения его третьего срока в 2021 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса агентства Kyodo.

При этом 28,7% считают, что Абэ мог бы и дальше оставаться во главе либерал-демократов. В настоящее время устав партии предусматривает, что пост председателя можно занимать не более трех трехлетних сроков подряд.

Согласно итогам опроса, рейтинг поддержки правительства Японии снижается второй месяц подряд. По сравнению с показателями ноября он упал на 6% и оказался на отметке 42,7%. Число японцев, которые сейчас негативно оценивают политику властей, напротив, выросло за месяц и составило 43%.

Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. В ноябре он уже установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

В начале декабря Абэ заявил, что хотел бы лично добиться пересмотра послевоенной конституции, провозглашающей в числе прочего отказ Токио от использования силы для решения международных споров. Однако в правящей партии считают, что до сентября 2021 года премьеру не хватит времени для выполнения этой задачи. Идею изменения устава партии с целью предоставить Абэ возможность избираться на четвертый срок поддерживают его ближайшие соратники: вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай.