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Начало процедуры импичмента Трампа

Конгрессмен Шифф заявил, что Палата представителей утвердит статьи обвинения против Трампа

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей заявил, что уверен в этом

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата Конгресса США на следующей неделе наберет необходимое большинство и утвердит две статьи обвинения, выдвинутые в отношении президента страны Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Уверенность в этом высказал в воскресенье в эфире телекомпании ABC один из организаторов процедуры импичмента, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния).

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

Шиффу был задан вопрос, уверен ли он в том, что демократам во время голосования в Палате представителей удастся преодолеть сопротивление республиканцев и набрать большинство. "Я уверен в этом", - ответил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей. "На самом деле главный вопрос заключается в том, почему республиканцы не выполняют свой конституционный долг <...> Почему республиканцы пытаются поставить президента [Трампа] выше закона", - продолжал демократ.

Он заверил, что без колебаний подверг бы импичменту 44-го президента США Барака Обаму, если бы тот допустил такие же нарушения, как Трамп. "Если бы это был Барак Обама, я бы объявил ему импичмент", - сказал Шифф.

Процедура импичмента

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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