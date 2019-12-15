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Brexit

Times: Джонсон учредит министерство по делам границ и иммиграции после победы на выборах

По данным издания, премьер-министр Великобритании также намерен объединить Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чья партия одержала победу на прошедших в стране 12 декабря парламентских выборах, намерен учредить новое министерство, которое будет отвечать за вопросы иммиграции и охраны границ королевства. О планах главы правительства со ссылкой на источники в премьерской канцелярии сообщила в воскресенье газета The Times.

По ее информации, целью создания нового ведомства является обеспечение безопасности страны после Brexit, когда Великобритания может потерять доступ к базам данных Европола, а также обеспечение максимально эффективной работы новой визовой системы, основанной на баллах. Джонсон намерен не только вывести визовые и иммиграционные вопросы из компетенции британского МВД, но также объединит Министерство внешней торговли с Министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Это ведомство будет как отвечать за заключение торговых сделок с другими странами после Brexit, так и работать над улучшением экономической ситуации на севере Англии.

Сообщается также о том, что Министерство по вопросам международного развития вновь вольется в состав МИД. Издание предполагает, что благодаря этому правительство Джонсона сможет лучше сочетать осуществление гуманитарных программ с выполнением внешнеполитических задач.

По сведениям издания, упразднения части министерских постов и создания ряда новых стоит ждать в феврале - после того, как Соединенное Королевство покинет ЕС, чего Джонсон планирует добиться к 31 января. Тогда же премьер-министр может провести масштабные перестановки в своем кабинете, заменив до трети его членов.

До этого момента будет принято сравнительно немного кадровых решений. В понедельник Джонсон должен будет назначить нового министра по делам Уэльса, а также министра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Оба покинули свои посты в ходе предвыборной кампании и их должности остаются вакантными.

По итогам досрочных парламентских выборов правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание - вывести страну из состава ЕС. Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение, сумев провести в парламент всего 203 депутата. Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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