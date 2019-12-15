В Сенате заявили, что импичмент Трампа нанесет существенный урон США

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Отстранение от власти президента США Дональда Трампа в перспективе нанесет огромный вред Соединенным Штатам. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN член Сената Конгресса Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки).

Сенатор высказал уверенность в том, что настоящей причиной процедуры импичмента, инициированной демократами в Конгрессе, является категорическое несогласие оппозиционной партии с политикой республиканца Трампа. "Если послушать все выступления президента за время предвыборной кампании и работы его администрации, то становится ясно, что он последовательно выступает против коррупции при выделении зарубежной помощи", - отметил Пол, имея в виду актуальный вопрос приостановки Соединенными Штатами военной помощи Украине минувшим летом.

"В каждом разговоре со мной президент жалуется на то, что другие страны получают от нас средства, но поступают не так, как мы просим, и показывают себя плохими союзниками. Я считаю, что демократы пытаются объявить ему [Трампу] импичмент за его политический курс, с которым они не согласны", - заметил сенатор, добавив, что оказание любого вида помощи в принципе не способно справиться с коррупцией в отдельно взятой стране.

"Я надеюсь на то, что все это не докатится до ситуации, при которой придется либо отстранять президентов от власти, либо бросать их в тюрьму из-за неприятия их политики. Я считаю, что такой вариант оболванит и уничтожит нашу страну", - предостерег Пол. Он выразил уверенность, что глава государства имел веские основания просить Киев довести до конца расследование в отношении газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Палата представителей на таком процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при сегодняшнем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.