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Кризис на Украине

В ЛНР после "нормандского саммита" ждут от Киева "добросовестного участия в переговорах"

Как заявил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, до сих пор в вопросах того же обмена Украина "саботировала этот процесс"

МИНСК, 15 декабря. /ТАСС/. Украина должна прекратить манипуляции в процессе выполнения минских соглашений и перейти к конструктивному ведению переговоров. Об этом заявил в воскресенье в Минске журналистам уполномоченный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах контактной группы, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"К сожалению, Украина до сих пор в вопросах того же обмена саботировала этот процесс, пыталась затягивать обсуждение, не предоставляла информацию и так далее. И хочется надеяться, что после саммита они прекратят такое деструктивное поведение и перейдут к добросовестному участию в переговорах", - сказал Дейнего.

Он считает важным, что "от имени Украины, новоизбранного президента прозвучала поддержка в реализации минских соглашений". "Итоговый документ саммита однозначно расставил акценты, и главное - это продолжение работы над реализацией минских обязательств", - отметил представитель ЛНР.

В свою очередь принявшая участие в брифинге глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что рассчитывает на положительные сдвиги в решении вопроса обмена удерживаемыми лицами. "С 2017 года, когда прошел первый крупный обмен удерживаемыми лицами, украинская сторона пообещала выработать механизм процессуальной очистки и подготовки лиц к обмену, чтобы восстановить их в гражданских правах. К сожалению, прошло два года, но украинская сторона не справилась с этими обязательствами", - констатировала Никонорова. "Мы пока не получили внятного ответа, как Украина будет готовить к обмену удерживаемых лиц. Надеемся, что к 18 декабря, когда состоится очередное заседание контактной группы, мы получим соответствующий ответ от Украины", - заявила представитель ДНР.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
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