Экс-глава ФБР Коми признал свою неправоту в вопросах слежки за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми признал свою ответственность за небрежность и недочеты, допущенные рядом сотрудников ФБР при ведении слежки за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году. Об этом Коми, которого президент США Трамп отправил в отставку в 2017 году из-за недовольства его работой, заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Коми попросили прокомментировать опубликованный в минувший понедельник отчет генерального инспектора министерства юстиции США Майкла Хоровитца об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за штабом. Хоровитц в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

"Он [Хоровитц] прав, а я не был прав. Я слишком полагался на процедуры, которые ФБР и Минюст формировали более 20 лет. Я считал эти процедуры достаточно надежными", - посетовал экс-глава ФБР. "Семнадцать пунктов, которые следовало указать, или по крайней мере обсудить, или охарактеризовать иначе. Это неприемлемо, поэтому он прав, а я - нет", - добавил Коми.

Он при этом выразил несогласие со мнением министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра, который в интервью телекомпании NBC 10 декабря оспорил ключевые итоги разбирательства Хоровитца, упрекнув его в формализме и недостаточно жесткой оценке промахов ряда сотрудников ФБР. "Он [Барр] в качестве генпрокурора Соединенных Штатов не обладает фактологической базой, чтобы заниматься спекуляциями и обвинять агентов в злом умысле. Таких фактов нет, и точка", - сказал Коми.

Доклад генерального инспектора

Доклад Хоровитца был опубликован 9 декабря. В нем генеральный инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Директор ФБР Кристофер Рей, назначенный на этот пост в августе 2017 года, в письменном заявлении охарактеризовал результаты опубликованного в понедельник расследования Хоровитца как "конструктивную критику". Спецпрокурор США Джон Дарем, ведущий по поручению Барра с мая текущего года собственную проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.