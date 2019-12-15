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Нетаньяху: Бразилия намерена перенести свое посольство в Иерусалим в 2020 году

Ранее в Бразилии сообщали, что в Иерусалиме будет открыто торговое представительство с дипломатическим статусом как отделение посольства, которое само пока остается в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в воскресенье на церемонии открытия торгового представительства Бразилии в Иерусалиме, что перенос бразильского посольства из Тель-Авива в этот город ожидается в 2020 году.

"Открытие офиса правительства Бразилии по торговле, технологиям и инновациям здесь, в Иерусалиме, происходит в соответствии с нашими договоренностями об укреплении отношений между Израилем и Бразилией. И это происходит здесь сегодня в рамках намерения президента [Бразилии Жаира] Болсонару перенести посольство в Иерусалим в следующем [2020-м] году", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия.

В марте 2019 года МИД Бразилии заявил, что в Иерусалиме будет открыто торговое представительство с дипломатическим статусом как отделение посольства, которое само пока остается в Тель-Авиве. Болсонару вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В ходе своей избирательной кампании, а также сразу после избрания он заявлял о намерении перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают на том, что он является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства. На данный момент только у двух государств - США и Гватемалы - посольства находятся в Иерусалиме (с 14 мая и 16 мая 2018 года соответственно).

Теги
БразилияГватемалаИзраильНетаньяху, БиньяминБолсонару, Жаир
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