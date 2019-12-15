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Политический кризис в Боливии

Моралес считает проявлением диктатуры планы и.о. главы Боливии выдать ордер на его арест

Ранее стало известно, что бывший президент Боливии подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в Аргентине

ТАСС, 15 декабря. Бывший президент Боливии Эво Моралес считает, что и.о. главы южноамериканского государства Жанин Аньес, сообщившая в субботу о планах в скором времени выдать ордер на арест политика, сама замешана в преступлениях, а ее подобные заявления свидетельствуют о "диктаторском" характере ее политики. Соответствующее заявление экс-глава Боливии разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Замешанная в государственном перевороте Аньес в лучших традициях диктатур намерена выдать ордер на мой арест за терроризм и мятеж. Это происходит в то время, как именно она вместе с [одним из лидеров ноябрьских антиправительственных протестов Луисом Фернандо] Камачо и [соперником Моралеса на выборах Карлосом] Месой причастна к мятежу, терроризму и геноциду, способствовав убийствам и похищениям моих сестер и братьев", - написал он. Моралес в настоящее время находится в Аргентине. Как стало известно в четверг, он подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в этой стране.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, являвшийся в то время действующим главой государства. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на то, чтобы принять полномочия главы государства. Аньес, которая являлась вторым вице-спикером Палаты сенаторов и представляла оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Она назначила свой кабинет министров.

Теги
Моралес, ЭвоАргентинаБоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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