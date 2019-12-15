Глава комитета Конгресса обвинил республиканцев в подмене конституционного порядка

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в жестком тоне раскритиковал заявление лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла о намерении тесно координировать свои действия с Белым домом в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Свою позицию Надлер изложил в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

Демократ говорил об этапе импичмента, когда обвинения в случае утверждения полным составом нижней палаты Конгресса США передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных.

"Конституция предписывает сенаторам давать особую присягу во время заседаний в качестве суда по импичменту. Они должны дать клятву судить беспристрастно, а у нас лидер большинства в Сенате, фактически являющийся старшим среди присяжных, заявляет о намерении сотрудничать рука об руку со стороной защиты", - пояснил свою мысль Надлер. "Они собираются нарушить присягу и полностью подменить конституционный порядок", - резюмировал глава юридического комитета нижней палаты Конгресса.

Макконнелл в минувшую пятницу аргументировал свое заявление тем, что во время процедуры импичмента демократа Билла Клинтона его администрация точно также координировала дальнейшие шаги с однопартийцами в Сенате.

Детали процедуры

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава.

24 сентября Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение, подготовленное по итогам расследования в юридическом комитете, будет передано в Сенат Конгресса, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.