Эрдоган утверждает, что РФ и США не вывели курдов из граничащей с Турцией зоны в Сирии

АНКАРА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в воскресенье с утверждением, что Россия и США так и не смогли вывести курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС), которые Анкара считает террористической организацией, из зоны на сирийской территории, прилегающей к турецкой границе.

"США и Россия не смогли вывести террористические организации из региона. Турция полна решимости в вопросе борьбы с терроризмом", - сказал он в эфире телеканала A Haber.

По словам Эрдогана, "террористы все еще присутствуют в Манбидже", а "местные племена просят у Турции помощь, чтобы избавиться от них".

Он также озвучил версию, согласно которой "СНС продают нефть сирийскому режиму [президента Башара Асада]". "Они работают вместе в регионе Дейр-эз-Зор", - выразил мнение Эрдоган.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики. В соответствии с этим документом российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что курды завершили отвод оттуда своих вооруженных подразделений, а с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.