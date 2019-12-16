WP: лидер демократов в Сенате США предложил вызвать Болтона на слушания по импичменту

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер в письме лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу изложил ряд соображений относительно того, как процедура импичмента президента страны Дональда Трампа должна проходить в верхней палате законодательного органа. Как сообщила в воскресенье газета The Washington Post , помимо прочего, Шумер предлагает вызвать для дачи показаний в Сенат бывшего помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни.

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По мнению Шумера, выдвинутые им требования сделают процедуру импичмента более справедливой, при этом ее удастся завершить "в разумные сроки". Начать производство по делу об импичменте лидер демократов предлагает уже 6 января, а непосредственно к процессу над Трампом перейти 9 января. На показания свидетелей предполагается отвести восемь часов. "Проведение процесса в соответствии с этим планом также даст общественности уверенность в процессе и продемонстрирует, что Сенат может отодвинуть в сторону партийные вопросы и выполнять свой конституционный долг", - цитирует издание письмо законодателя.

Шумер также выделил ряд процедурных моментов, причем многие из них напоминают правила, по которым проходил процесс импичмента в отношении президента Билла Клинтона в 1999 году, поясняет The Washington Post.

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против Трампа. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Статьи обвинения теперь должны быть рассмотрены на следующей неделе палатой полного состава. Голосование, как ожидается, состоится в среду, отмечает газета.

В случае утверждения Палатой представителей обвинительное заключение передадут в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (67). По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 из 100 мест.

Ранее Макконнелл не исключил того, что республиканцы попробуют самостоятельно установить правила процедуры импичмента президента. Действия сенаторов в этом случае описаны лишь в общих чертах, о деталях законодатели должны договориться отдельно. Для принятия соответствующей резолюции необходим 51 голос.