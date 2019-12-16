МИД Украины: минские соглашения нуждаются в адаптации

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Минские соглашения нуждаются в адаптации, но о полном их пересмотре речь не идет.

"Они [Минские соглашения] действительно нереальны. Хотя бы потому, что в них просто терминологические и хронологические недостатки. Например, даты уже давным-давно прошли. Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимой. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определенной конфигурации минских договоренностей. На сегодняшний день ни на Украине, ни в России, ни в мировом сообществе нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей", - сказал Пристайко в интервью украинскому агентству УНИАН.