Особый статус Донбасса не предусмотрен в предложенных Зеленским поправках в конституцию

КИЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект об изменениях в конституцию Украины относительно децентрализации власти не содержит пункта об особом статусе Донбасса, предусмотренного минскими соглашениями. Об этом свидетельствует текст законопроекта, который в понедельник появился на сайте украинского парламента.

"Сейчас текст есть, и там никаких упоминаний про особый статус не то что Донбасса, но и даже Киева нет, потому что очень сбалансированный законопроект, он касается завершения реформы децентрализации", - заявил депутат и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "разработан в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления". Им предлагается трехуровневая система местного самоуправления. "Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым", - говорится в документе.

Главным нововведением реформы является ликвидация местных и областных государственных администраций и введение института префекта, который будет выполнять функцию административного надзора за соблюдением конституции и законов Украины органами местного самоуправления. Префекта будет назначать и освобождать от должности президент Украины по представлению кабинета министров. Префекты фактически заменят существующих ныне губернаторов, однако срок их полномочий будет составлять три года, а не весь срок полномочий президента. Префект, согласно проекту, приостанавливает действие актов местного самоуправления по мотивам их несоответствия конституции или законам Украины с одновременным обращением в суд.

Документ также предусматривает создание представительных и исполнительных органов местного самоуправления: окружных и областных советов, а также их исполнительных комитетов. Они будут представлять и реализовывать совместные интересы общин округа и области. Окружной совет и областной совет назначают и освобождают главу исполнительного комитета совета и формирует состав этого органа.

Президент может приостановить полномочия главы местного совета и подать заявление в Конституционный суд, который должен в семидневный срок вынести свой вердикт.

В пояснительной записке к документу содержится заключение, что "предлагаемые законопроектом изменения соответствуют европейским и международным стандартам, учитывают выводы и замечания Венецианской комиссии".

Реформа местного самоуправления началась на Украине в 2014 году при президенте Петре Порошенко, но не была доведена до конца, так как Верховная рада должна была внести соответствующие изменения в конституцию.