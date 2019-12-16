ЛНР: Киев отказывается от диалога с Донбассом в угоду радикалам

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Представители Киева на минских переговорах заявляют о нежелании согласовывать решения с Донбассом, рассчитывая заслужить расположение украинских радикалов, грозящих очередным "майданом". Такое мнение высказал в понедельник ТАСС представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил о том, что не собирается "ничего подписывать" с представителями Луганской и Донецкой (ДНР) народных республик. В частности, Резников упомянул и закон об особом статусе Донбасса, недавно технически пролонгированный Украиной, отказавшейся обсудить с ЛНР и ДНР внесение в него поправок.

"Основные положения Комплекса мер [по выполнению минских соглашений] содержат норму, предполагающую принятие всех законодательных актов, касающихся Донбасса, "в обсуждении и по согласованию" с представителями народных республик, - подчеркнул Мирошник. - И представители Киева эту норму обязательно выполнят, как делали уже не один раз: и когда подписывали Рамочное решение [о разведении сил и средств сторон], и массу других документов. А пока они просто позируют и заискивают перед радикалами, грозящими очередным "майданом".

Представитель ЛНР напомнил, что "без согласования с представителями Донбасса ни один из проектов, предлагаемых Киевом, считаться соответствующим Комплексу мер не может".

По словам Мирошника, из-за установки о том, что "говорить и подписывать что-то с Донбассом запрещается, чинушам из Киева и приходится выкручиваться, юлить и откровенно врать, ведь в противном случае им придется признать, что пять лет идет не мифическая война со страшной Россией, а карательная операция против народа, живущего в Донбассе, имеющего другую точку зрения на идеологию развития государства".