МИД Киргизии призывает РФ тщательно расследовать избиение граждан республики в Хабаровске

БИШКЕК, 16 декабря. /ТАСС/. МИД Киргизии призвал российскую сторону объективно и всесторонне расследовать факт избиения в Хабаровске граждан республики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в МИД в понедельник был вызван советник-посланник посольства РФ в Киргизии Вадим Чекмазов "в связи с имеющимися фактами избиения граждан Кыргызской Республики (КР), осуществляющих трудовую деятельность в городе Хабаровск". Как сообщает МИД, в ходе встречи были отмечены факты избиения граждан Киргизии "со стороны отдельных сотрудников". МИД не уточняет, о сотрудниках какого ведомства идет речь.

"Представитель МИД КР выразил решительный протест таким действиям, которые носили неправомерный характер, выразившийся в превышении должностных полномочий в виде применения грубой физической силы, и сопровождавшихся нецензурной бранью по отношению к гражданам Кыргызской Республики. Кыргызская сторона призвала обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение данного инцидента и принятия соответствующих строгих мер к виновным лицам, допустившим превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Чекмазов на встрече заявил о "недопустимости сложившейся ситуации" и сообщил, что по этому факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

По информации агентства 24.kg, в консульство Киргизии в Хабаровске 13 декабря обратились 15 человек с просьбой оказать содействие в защите их прав по вопросу неправомерного задержания и изъятия документов со стороны сотрудников ОМОН. Они также сообщили, что 12 декабря 73 человека были задержаны и избиты.