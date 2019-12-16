{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Киргизии призывает РФ тщательно расследовать избиение граждан республики в Хабаровске

В Бишкеке выразили протест действиям, которые носили неправомерный характер

БИШКЕК, 16 декабря. /ТАСС/. МИД Киргизии призвал российскую сторону объективно и всесторонне расследовать факт избиения в Хабаровске граждан республики. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в МИД в понедельник был вызван советник-посланник посольства РФ в Киргизии Вадим Чекмазов "в связи с имеющимися фактами избиения граждан Кыргызской Республики (КР), осуществляющих трудовую деятельность в городе Хабаровск". Как сообщает МИД, в ходе встречи были отмечены факты избиения граждан Киргизии "со стороны отдельных сотрудников". МИД не уточняет, о сотрудниках какого ведомства идет речь.

"Представитель МИД КР выразил решительный протест таким действиям, которые носили неправомерный характер, выразившийся в превышении должностных полномочий в виде применения грубой физической силы, и сопровождавшихся нецензурной бранью по отношению к гражданам Кыргызской Республики. Кыргызская сторона призвала обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение данного инцидента и принятия соответствующих строгих мер к виновным лицам, допустившим превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, Чекмазов на встрече заявил о "недопустимости сложившейся ситуации" и сообщил, что по этому факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

По информации агентства 24.kg, в консульство Киргизии в Хабаровске 13 декабря обратились 15 человек с просьбой оказать содействие в защите их прав по вопросу неправомерного задержания и изъятия документов со стороны сотрудников ОМОН. Они также сообщили, что 12 декабря 73 человека были задержаны и избиты.

Теги
КиргизияРоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
В Венесуэле четырех депутатов лишили иммунитета из-за обвинений в "измене родине"
Речь идет о представителях крупнейших оппозиционных партий республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС