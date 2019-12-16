Суд США вынесет приговор бывшему помощнику Трампа в январе 2020 года

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Оглашение приговора бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну запланировано на 28 января 2020 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник распоряжении окружного судьи США в Вашингтоне Эммета Салливана.

"Вынесение приговора запланировано на 28 января 2020 года в 11:00 (19:00 мск - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте.

Оглашение приговора уже несколько раз откладывали. Изначально оно было запланировано на 18 декабря 2018 года.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.