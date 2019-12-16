Сенаторы США попросили у Нацразведки отчет о последствиях возможного отказа продления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), сенаторы Тодд Янг (республиканец от штата Индиана), Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) попросили и. о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить им отчет о реакции Москвы и Пекина на возможный отказ Вашингтона продлевать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом говорится в опубликованном в понедельник письме законодателей.

"Мы просим Нацразведку предоставить свои оценки того, что произойдет, если Новый ДСНВ (так в США принято называть СНВ-3 - прим. ТАСС) не будет продлен", - отмечается в документе. В частности, сенаторов интересует, "какие изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе внесет Россия в свои ядерные силы", "какие выводы сделают правительство и военные России о стратегии США", если Вашингтон не станет продлевать договор. Законодателей также волнует, как такого рода действия администрации США повлияют на американо-российские отношения.

Кроме того, члены Сената поинтересовались, "какое влияние окажет отказ [США] от контроля над стратегическими вооружениями на китайские ядерные силы и доктрину". "Как это скажется на позиции КНР по американо-китайским отношениям в целом? Является ли будущее соглашение о контроле над вооружениями с Китаем более или менее вероятным, если Соединенные Штаты не смогут продлить Новый ДСНВ?" - говорится в письме законодателей.

"Если Новый ДСНВ будет расторгнут и не будет заменен, Соединенные Штаты окажутся в условиях, когда ядерный арсенал России в полной мере не будет ничем ограничен, - полагают сенаторы. - Мы считаем, что негативные последствия для США в случае отказа от Нового ДСНВ, когда Россия соблюдает договор и стремится его продлить, были бы серьезными в краткосрочной и долгосрочной перспективе".

В письме не говорится, будет ли доклад Нацразведки впоследствии опубликован.

Продление ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, если ДСНВ прекратит существование, то в мире вообще не останется никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений.